İzmir’den Almanya’ya Yanlış Polisler yayını

Alman televizyonu RTL’nin Türk muhabiri Tamer Bakıner ve ekibi, Türkiye’den arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve Alman vatandaşlarını 50 milyon Euro dolandıran şebekeyi ortaya çıkarmak için İzmir’den yayın yaptı

Alman televizyonu RTL'nin Türk muhabiri Tamer Bakıner, Türkiye'den arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve Alman vatandaşlarını 50 milyon Euro'nun üzerinde dolandıran şebekenin izini sürmek için ekibiyle İzmir'e geldi. 'Yanlış Polisler' başlığı ile haber yapan RTL, özellikle yaşlı Alman vatandaşlarının son bir yılda telefonla 50 milyon Euro dolandırıldığını ve en çok aramanın İzmir'den yapıldığını duyurdu.



ŞİMDİ HEDEF ALMANLAR

Aralarında profesör, işadamı, bilimadamı, polis, sanatçı, emekli ve asker başta olmak üzere milyonlarca kişiyi PKK terör örgütü ve FETÖ tuzağı ile dolandıran şebeke, Türkiye sınırlarını aşarak Almanya'yı da hedefine koydu. Dolandırıcılar ikna edici konuşma yetenekleriyle birçok Alman vatandaşını tuzağına düşürürken, Alman RTL televizyonu da an çok aramanın yapıldığı İzmir'de konuyu araştırmak ve vatandaşlarını uyarmak için kente geldi.



YAYINDA BİLGİLENDİRME

RTL'de 'Yanlış Polisler' adıyla yayınlanan programda konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler aktarılırken, çok sayıda izleyiciden gelen sorulara da canlı yayında uzman polisler tarafından bilgi verildi. Bir buçuk saati geçen programda, özellikle daha önce Almanya'da yaşamış, bu dili ana dili gibi konuşan kişilerin örgüt tarafından seçildiği ve kendilerini polis olarak tanıtan şebeke üyelerinin öncelikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedef aldıkları bilgisi de programda aktarıldı.



TÜRK POLİSİ HABERDAR

Önceki gün 20.15'te canlı yayınlanan program İzmir'den çekildi. Türk polisinin de üzerinde ısrarla durduğu telefon dolandırıcıları için RTL adına kanalın araştırmacı muhabiri Tamer Bakiner, Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Polis Bürosu ile acil servisler 110 numaralı telefondan aranan Alman vatandaşlarının nasıl dolandırıldıklarını aktardı. Bakiner, bu tür kişilerin Türk ve Alman polisinin çalışmasıyla yakalanması için de çalışma başlatıldığını duyurdu.



TELEFON NUMARASI VE MAİL ADRESİ VERİLDİ

Sahtekarların kurbanı olan veya şüpheli çağrı alan seyircilerin 0800- 2008008 numaralı ücretsiz telefon hattından canlı olarak bildirimde bulunabilecekleri, policemen@rtl.de adresine e-posta ile başvurabilecekleri ve sosyal medyadan (#falschepolizisten) kapsamlı destek sağlanacağı da açıklandı.

FATİH ŞENDİL