  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Gelinlik Fuarı’nda bir Peri Masalı

Gelinlik Fuarı’nda bir

Gelinlik Fuarı’nda bir Peri Masalı
Giriş Tarihi: 23.1.2020

İzmir-14'üncü Gelinlik, Damatlık ve 'nın ilk gününde kapanış defilesini yapan İzmirli modacı , sunduğu sahne gösterisiyle izleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı.

IF Wedding Fashion İzmir-14'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın ilk gününde kapanış defilesini yapan İzmirli modacı Murat Acar, sunduğu sahne gösterisiyle izleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı. Her sene fuara katılan ve son yıllarda yaptığı defileleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı tasarımcı, 'Peri Masalı' adını verdiği koleksiyonu ile büyük alkış topladı. Kanatlar ve kuş desenleriyle süslü tasarımları 1 yıllık emek sonucunda hazırladıklarını belirten Murat Acar, gecede 30 parçalık özel koleksiyonunu konukların beğenisine sundu. Defile öncesi Crystals Dance Academy tarafından düzenlenen gösteriler de ilgiyle izlendi.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gelinlik Fuarı’nda bir Peri Masalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN