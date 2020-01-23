Gelinlik Fuarı’nda bir Peri Masalı

IF Wedding Fashion İzmir-14'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın ilk gününde kapanış defilesini yapan İzmirli modacı Murat Acar, sunduğu sahne gösterisiyle izleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı.

IF Wedding Fashion İzmir-14'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın ilk gününde kapanış defilesini yapan İzmirli modacı Murat Acar, sunduğu sahne gösterisiyle izleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı. Her sene fuara katılan ve son yıllarda yaptığı defileleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı tasarımcı, 'Peri Masalı' adını verdiği koleksiyonu ile büyük alkış topladı. Kanatlar ve kuş desenleriyle süslü tasarımları 1 yıllık emek sonucunda hazırladıklarını belirten Murat Acar, gecede 30 parçalık özel koleksiyonunu konukların beğenisine sundu. Defile öncesi Crystals Dance Academy tarafından düzenlenen gösteriler de ilgiyle izlendi.

ERCAN AKGÜN