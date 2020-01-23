Küçük Menderes’te uyuz alarmı

Tire Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Servisi'nde son bir yılda 'uyuz' hastalığında anlamlı bir artış gözlendiği belirlendi. Küçük Menderes havzasını kapsayan Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Torbalı ve Selçuk gibi ilçelerde günde 2-3 hastaya 'uyuz' teşhisi koyuldu

Tire Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Servisi'nde son bir yılda 'uyuz' hastalığında anlamlı bir artış gözlendiği belirlendi. Küçük Menderes havzasını kapsayan Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Torbalı ve Selçuk gibi ilçelerde günde 2-3 hastaya 'uyuz' teşhisi koyan uzmanlar, hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulmasını istedi. İnsan vücudunda çıkan her lezyonun ve kaşıntının uyuz olmadığının altını çizen uzmanlar, "Hastalık genelde, kaşıntı ve döküntülerle seyrediyor. İnsandan insana bulaşabilen parazitik bir hastalık. Kişiden kişiye genellikle yakın temasla (aynı yatakta yatma, el ele tutuşma gibi) bulaşabilir" dediler. Uzman eczacılar, teşhis konulan hastalara doktorların önerdiği vazelin kükürt karışımı özel bir krem hazırlıyor.

NADİR UYSAL