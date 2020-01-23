Sezen’in babası adalet arıyor

EGE Üniversitesi kampüsünde 23 yaşındaki Sezen Zambak’a, traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi B.’nin yargılandığı davada yaşanan gelişmeler, babası Metin Zambak’ı isyan ettirdi.

EGE Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi B. hakkında verilen tutuksuz yargılanma ve konut terk etmeme kararı, '3 gün karakola giderek imza atma' olarak değiştirilince acılı baba Metin Zambak isyan etti.

'EHLİYETİ YETERLİ DEĞİL'

OLAYDA bir çok ihmal bulunduğuna dikkat çeken Zambak, "Kanuna göre kavşak giriş ve çıkışlarında yayaların öncelikli olduğunu biliyoruz. Traktör şoförü mahkemede 'Yayayı gördüm ancak geçeceğini düşünmedim' dedi. Demek ki sürücü, nelerin olabileceğini bilerek bu işi yaptı. Kamera kayıtlarında yola bakmadığı ve yanındakilerle sohbet ettiği görülüyor. İhmalin yanı sıra sorumsuzluk da var. Sezen traktörün karşısına aniden çıkmadı. Ayrıca şoförün ehliyeti de o traktörü kullanmaya yeterli değil. Burada üniversitenin de ihmali olduğunu düşünüyorum. Bunların gözden kaçırılması bizi derinden üzüyor" dedi.

'GERİ GELMEYECEK AMA...'

HİÇBİR şeyin kızın geri getirmeyeceğini söyleyen acılı baba, "Bu herkesin başına gelebilir. Sezen'imin davasının sonuna kadar takipçisi olacağım. Emsal kararın çıkması için her şeyi yapacağım. Adalete güvenmek istiyorum" diye konuştu.