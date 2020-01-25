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Büyükşehir’den ücretsiz oto yıkama servisi!

Büyükşehir’den ücretsiz oto yıkama servisi!
Giriş Tarihi: 25.1.2020

'deki 'nda patlayan borudan çıkan su, metrelerce yüksekliğe çıktı. İnsan boyunu geçen suyun boşa aktığını görenler şaşırırken, 'ndan araçları ile geçen sürücüler durumu fırsata çevirip akan suyla araçlarını yıkadı.

İzmir'deki Konak Meydanı'nda patlayan borudan çıkan su, metrelerce yüksekliğe çıktı. İnsan boyunu geçen suyun boşa aktığını görenler şaşırırken, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan araçları ile geçen sürücüler durumu fırsata çevirip akan suyla araçlarını yıkadı.

KİMİSİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
Olay, dün öğle saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arkasındaki Konak Meydanı içerisinde yer alan yeşillik alanda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle patlayan borudan yükselen su insan boyunu geçti. Manzarayı gören bazı vatandaşlar cep telefonları ile yaşananları kaydederken, bazıları da suyun boşa akmasına tepki gösterdi. Borudan yükselen su Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na kadar geldi. Durumu fırsata çeviren bazı sürücüler akan suyun altından geçip, araçlarını yıkadı. Su patlağı İZSU ekiplerinin müdahalesi sonrası tamir edildi.

METİN BURMALI

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