Meteoroloji'den kritik uyarı! İzmir 25 Ocak hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak Cumartesi hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, yurt genelinde sıcak gün içerisinde 3 ila 6 derece artacak. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek. Peki, İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? Ege'de hava nasıl? İşte 25 Ocak hava durumu...

25 Ocak hava durumu raporu yayımlandı. Hafta sonu planları yapan vatandaşlar için son dakika hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde ç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşların dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Ocak il il hava durumu raporu...

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 3 ila 6 derece artacak.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.00'dan başlayarak, 26 Ocak 2020 tarihinde saat 10.00'a kadar bölge genelinde, kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve soğuk ısırması gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 4, Iğdır'da eksi 6, Erzurum'da eksi 10, Kars'ta eksi 12, Ardahan'da eksi 14, Ağrı'da eksi 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, Ağrı'da eksi 7, Kars'ta eksi 3, Ardahan'da eksi 2, Erzurum'da eksi 4 derece olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu eksi (-) 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9