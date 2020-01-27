22 ayın bedeli 41 bin lira

İzmir’de 2012’de işlenen bir cinayete karıştığı iddiasıyla 22 ay tutuklu kalan, yargılandığı davadan, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde 7 yıl sonra beraat eden Ramazan Tekin, 41 bin lira tazminat almaya hak kazandı

İzmir'de, yaklaşık 8 yıl önce cinayete karıştığı iddiasıyla 22 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve güvenlik kamerası görüntülerinin mahkemeye delil olarak sunulmasının ardından 7 yıl süren yargılama sonunda hakkında beraat kararı verilen Ramazan Tekin, açtığı dava sonucu 41 bin 379 lira tazminat kazandı.

DAYI-YEĞEN TUTUKLANDI

Bornova ilçesi Naldöken semtinde 2012 yılında Özgür Tüzün'ün öldürülmesi, M.U'nun ise bıçakla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında o dönem 15 yaşında olan Ramazan Tekin ile dayısı Aydın Artan da vardı. Dayı ve yeğen de diğer şüphelilerle birlikte tutuklandı.



BERAAT KARARI ÇIKTI

Mahkeme, 2015'te verdiği kararda "kasten yaralama" suçundan Tekin'e 3 yıl 4 ay, Artan'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu. Yerel mahkeme, Mart 2019'nda verdiği kararla Tekin ve Artan'ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetti.



250 BİN LİRALIK DAVA

Kararın kesinleşmesinin ardından Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, 250 bin liralık tazminat davası açtı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Haziran 2012'den işleyecek faiziyle birlikte, mağdura 14 bin 379 lira maddi, 27 bin lira manevi tazminata hükmetti.