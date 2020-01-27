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'de '' şüphesi

İzmir'de 'koronavirüs' şüphesi

27.01.2020, 12:17

'de, seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen K.Ü. (30), '' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlandı. Yapılan tetkikler sonucu K.Ü.'nün 'koronavirüs' taşımadığı belirlendi. K.Ü.'nün gözlem altında olduğu belirtildi.

'e, 10 gün önce iş seyahati için gittiği 'den dönen K.Ü., dün gece, öksürük ve ateş şikayetiyle özel hastaneye başvurdu.

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