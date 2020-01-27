Metehan tedaviyi reddetmiş

İzmir’de annesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Metehan Erke’nin, tedavi görmesi gereken Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmaya ikna edilemediği öğrenildi

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gece annesi Aynur Erke'yi (50) öldürdükten sonra aynı pompalı tüfekle intihar eden Metehan Erke'nin (19) psikolojik sorunları nedeniyle bir süre İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

EVLERİNE DÖNDÜLER

Erke'nin, iki ay önce taburcu edilmesinin ardından doktorların tedaviye Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatırılarak devam edilmesini önermesine rağmen kabul etmediği öğrenildi. Anne ve oğlunun bu nedenle de zaman zaman tartışma yaşadığı kaydedildi. Menderes'te yaşayan Metehan Erke, annesi Aynur Erke ile önceki akşam saatlerinde halası F.Y'nin evine ziyarete gitti. Burada, Metehan Erke ile annesi Aynur Erke arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne-oğul, dün saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, 7004 Sokak'taki evlerine döndü.



TARTIŞMA UZADI

Tartışmanın evde de uzaması üzerine sinirlenen Metahan Erke, evdeki pompalı tüfekle annesini vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Aynur Erke, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu defa elindeki tüfeği kendisine doğrultan Metehan Erke, bir kez daha tetiğe dokunarak intihar etti.