Asfalt dökülmeyen yol köstebek yuvası gibi!

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan vatandaşlar, mahallelerindeki bir yolun 3 ay önce elektrik kablosu döşenmesi için kazıldığını ancak çalışma bittikten sonra çukurun gelişi güzel kapatıldığını, yolun asfaltlanmadığını söyledi. Şikayetçi oldukları yoldan birçok aracın geçtiğini belirten semt sakinleri, otomobillerinin sürekli arızalandığını dile getirdi. Atatürk mahallesi 921 sokak sonundaki yol, yaklaşık 3 ay önce elektrik kablosu döşenmesi için kazıldı. İşlemler tamamlandıktan sonra görevliler, kazdıkları çukuru sözüm ona kapattı. Ancak asfaltlanmayan yolun köstebek yuvasından farksız olduğunu söyleyen mahalleliler, "Sadece beton harcı dökülen yol 3 aydır bize kan kusturuyor. Ne yayaların ne araçların yürümesi mümkün. Ayrıca okulların açık olduğu dönemde okul servisleri de bu sokağa giremiyorlar" dedi.