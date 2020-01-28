Çin’den dönen iş insanının koronavirüs korkusu

İzmir’de 10 gün önce Çin’den dönen işadamı K.Ü, bu ülkede ortaya çıkan ölümcül ‘koronavirüs’ün belirtilerinden şüphelenerek hastaneye başvurdu. Muayenesinde hastalığın bulgularına rastlanmayan işadamı ve eşi tedbir amacıyla gözlem altına alındı.

Çin'de 80 kişinin ölümüne sebep olan 'koronavirüs'ün belirtilerinden şüphelenerek hastaneye başvuran bir kişi ile eşi gözlem altına alındı. İzmir'e 10 gün önce iş seyahati için gittiği Çin'den dönen K.Ü, önceki gece öksürük ve ateş şikayetleri üzerine kendisinde koronavirüs hastalığından şüphelenerek gittiği özel hastaneden İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekipleri, özel sedyede taşıdıkları K.Ü'yü hastaneye getirirken özel kıyafet giydi. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske dağıtılırken, K.Ü. izole dilmiş tek kişilik odaya alındı. Bu arada işadamının eşi de gözlem amacıyla hastaneye alındı. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, "Hasta 9 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş. 15 Ocak'ta döndüğü için tedbirli davrandık. 24 saat içinde tetkikler netleşir, biz de daha net bilgi veririz" dedi.

'GİTTİĞİ KENTTE YOK'

İzmir Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında, "27 Ocak'ta, önce özel hastaneye, sonra Tepecik Eğitim Hastanesi'ne öksürük ve ateş yakınmasıyla başvuran bir hasta, burada önlem amacıyla tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınmıştır. Hastanın 10 gün önce Çin'e gittiği belirlendiğinden n-CoV hastalığı yönünden değerlendirilmesine karar verilmiştir. Hastanın, hastalığın görüldüğü Vuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edilmiştir. Hastanın muayenesinde ateş tespit edilmemiş, solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanmamıştır" denildi. Tanı için gerekli numunelerin alınarak, referans laboratuvarına gönderildiği de açıklandı.

'TEDBİRLİ DAVRANDIK'

Hastanın saat 02.30'da gribal enfeksiyon bulgusuyla özel hastaneden Tepecik'teki hastaneye getirildiğini belirten Öztop, "Aslında genel durumu gayet iyi. Fakat 9 Ocak'ta Çin'e gitmiş. 15 Ocak'ta geri döndüğü için biz de tedbirli davrandık. Tepecik Eğitim Hastanesi'nde gözetim altında. 'Koronavirüs' enfeksiyonu yüksek ateşle pnömoni (zatürre) gibi ağır solunum yetmezliği, kas ağrıları gibi sıkıntılı seyreden bir enfeksiyon. Hastamızda bu bulgulara rastlamadık. Hastamızda bu tarz enfeksiyonu düşünmüyoruz. Tetkikleri referans laboratuvara gönderdik, çalışılıyor. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" diye konuştu.



EŞİ DE HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA

Hastaneye 2 Çinli hastanın getirildiği yönündeki iddialarla ilgili ise Öztop, şunları söyledi: "Burada 2 hasta bulunmuyor. Bizim hastamız tek ve evli. Biz eşini de gözlem amacıyla hastaneye aldık. 24 saat içinde tetkikler netleşir, biz de daha net bilgi veririz. Hasta zaten izole bir odada. Bulaşma riskinin olduğunu düşünmüyoruz. İlimizde de henüz bu virüse rastlanmadı. Genel olarak bu mevsimde enfeksiyonlar yüksek seyrediyor. Toplu yerlerden uzak durulmasını öneriyoruz. Ama hastanelerimizde bir risk yok. Hastamız da risk taşımıyor şu anda. Karantina uygulaması yok."

MERT ALPDÜNDAR