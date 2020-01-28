İki yıldır onarılmayan üstgeçide isyan

İzmir’in Çiğli ilçesindeki yaya üstgeçidi, merdivenleri tırmanmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşları mağdur etti. Yolun karşısına geçmek için yüzlerce basamağı inip çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, yaya üst geçidindeki yürüyen merdivenlerin iki yıldır tamir edilmediğini söyledi.

Bundan iki yıl önce Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkan bir araç yaya üst geçidine çarparak zarar verdi. Hasar gören yürüyen merdivenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından onarım amacıyla geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için de çelik bariyerler konularak bir merdiven yapıldı. Vatandaşlar bu basamaklı merdivenleri kullanırken, yaşlı ve engelliler unutuldu. Yürüyen merdiveni olmayan basamaktan da çıkamayan yaşlı ve engelliler çözüm olarak yaya üst geçidindeki asansörü kullanıyordu ancak bu asansör de sık sık arıza yapmaya başladı. İki yıldır tamir edilemeyen yürüyen merdivenlerin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen yaşlı ve engelliler, "Bir sürü basamak var. Bu merdivenlerden çıkmak bizim gibi yaşlılar için bir ölüm" dedi.

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METİN BURMALI