  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir İl Sağlık Müdürü’nden “koronavirüs” açıklaması

Müdürü’nden “” açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürü’nden “koronavirüs” açıklaması

28.01.2020, 20:17

'de koronavirüsü şüphesiyle gözlem altında tutulan hastanın durumuna ilişkin açıklama yapan Müdürü , hastada koronavirüsü tespit edilmediğini belirtti.

İddiaya göre K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük ve yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü'nün, 10 gün önce Çin'in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi. K.Ü ve eşi iki gündür gözlem altında tutuluyordu.

Sonuçların çıkmasının ardından açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, "Müdürlüğümüze bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde korona virüsü şüphesiyle takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda korona virüsü tespit edilmemiştir" dedi.

İHA

THY'den Koronavirüs kararı! Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs vakası hastamız olmadı İzmir'de 'koronavirüs' şüphesi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir İl Sağlık Müdürü’nden “koronavirüs” açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN