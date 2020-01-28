Ödemiş'deki altyapı sorunu isyan ettirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir çıkmaz sokakta oturan vatandaşlar, altyapı eksikliği nedeniyle her yağmurda mağdur olduklarını söyledi.

İlçelerine yağan yağmur sonrası altyapı iyi olmadığı için suyun sokakta biriktiğini ifade eden mahalle sakinleri, "Böyle giderse her yağmur sonrası sandal kiralayıp, evimize öyle ulaşacağız" dedi. Cumhuriyet mahallesi Pirireis Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri altyapı eksikliğinin kendilerine mağduriyet yaşattığını söyledi. Belediye yetkililerinin soruna çözüm bulması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Mahalleliler olarak yağmurlu havalarda gerçekten mağduriyet yaşıyoruz. Sokağımızda gider olmadığı için su birikiyor. Yetkililer çözüm üretmeyeceklerse sandal kiralayıp evimize öyle ulaşalım" dedi.

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