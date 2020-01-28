  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Ödemiş'deki altyapı sorunu isyan ettirdi

Ödemiş'deki altyapı sorunu isyan ettirdi

Ödemiş'deki altyapı sorunu isyan ettirdi
Giriş Tarihi: 28.1.2020

'in Ödemiş ilçesindeki bir çıkmaz sokakta oturan vatandaşlar, altyapı eksikliği nedeniyle her yağmurda mağdur olduklarını söyledi.

İlçelerine yağan yağmur sonrası altyapı iyi olmadığı için suyun sokakta biriktiğini ifade eden mahalle sakinleri, "Böyle giderse her yağmur sonrası sandal kiralayıp, evimize öyle ulaşacağız" dedi. Cumhuriyet mahallesi Pirireis Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri altyapı eksikliğinin kendilerine mağduriyet yaşattığını söyledi. Belediye yetkililerinin soruna çözüm bulması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Mahalleliler olarak yağmurlu havalarda gerçekten mağduriyet yaşıyoruz. Sokağımızda gider olmadığı için su birikiyor. Yetkililer çözüm üretmeyeceklerse sandal kiralayıp evimize öyle ulaşalım" dedi.

WHATSAPP İHBAR HATTI 0506 225 03 44

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ödemiş'deki altyapı sorunu isyan ettirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN