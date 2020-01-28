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’de tarihi hamam harabeye döndü

Tire’de tarihi hamam harabeye döndü
Giriş Tarihi: 28.1.2020

Tire'de, beylikler döneminden kalma tarihi hamam ilgisizlikten harabeye döndü. Bölgede uzun yıllar hüküm süren Aydınoğlu Beyliği zamanında İsa Bey tarafından yaptırılan Yeniceköy Hamamı'nın günümüzde kaderine terk edilerek çürümeye mahkum edildiğini belirten vatandaşlar, "Yıllardır kendiliğinden yıkıla yıkıla hamamın küçük bir bölümü ayakta kaldı. Bir an önce yapının aslına uygun şekilde restore edilmesi gerekiyor" dediler. Ertuğrul mahallesi, Kaplan Çeşme sokaktaki tarihi yapının hiçbir bakım ve onarım görmediğini belirten mahalleliler, "Zorlu iklim koşullarının yanı sıra irili ufaklı birçok depreme meydan okudu. Ancak bakımsızlıktan kubbesinde bile incir ağacı çıktı" ifadelerini kullandılar.

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