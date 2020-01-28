Uğur Morgül, karısıyla tartışırken kendi kalbine sıktı!

Otel zinciri sahibi tanınmış işadamı Uğur Morgül, kalbine sıktığı tek kurşunla canına kıymak istedi. Morgül’ün, olaydan birkaç dakika önce eşiyle tartıştığı için şoförünü otomobilden indirdiği öğrenildi

İzmir'de otel zinciri sahibi işadamı Uğur Morgül, eşinin gözü önünde tabanca ile intihsr girişiminde bulundu. Yaralı olarak Kent Hastanesi'ne kaldırılan Morgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Akıl almaz olay, dün saat 14.15 sıralarında Karşıyaka Bostanlı sahil yolunda yaşandı.



112'Yİ BEKLEMEMİŞLER

Otomobil içinde intihara teşebbüs eden Uğur Morgül'ün son zamanlarda ekonomik sıkıntı içinde olduğu iddia edildi. İşadamının araçta eşi ile tartıştığı, şoförün bu nedenle araçtan indiği öğrenildi. Tartışma sırasında bir anda belinden silahı çıkartan Uğur Morgül'ün kalbine tek el ateş ettiği, eşini kanlar içinde gören Bihter Morgül'ün hemen aracın dışındaki şoföre ve eşinin yeğenine haber verdiği, daha sonra da 112 ekiplerini beklemeden yaralı işadamını Kent Hastanesi'ne getirdikleri bildirildi. 35 ST 707 plakalı lüks araçta 1 adet boş kovan ve işadamının kıyafetinde de 1 adet çekirdek bulunarak gerekli inceleme için ekiplere teslim edildi. Olay ile başlatılan soruşturma kapsamında Bihter Morgül ile birlikte işadamının yeğeni Recep A. ve şoförü Serdar K.'nın da ifadesine başvuruldu.

METİN BURMALI