Asfaltlanmayan yol tepkisi

İzmir Narlıdere Ilıca Mahallesi'nde yaklaşık iki ay önce kazı çalışması yapıldığını ifade eden mahalle sakinleri, kazılan alanın toprakla kapatıldığını ancak asfaltlama yapılmadığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne konuyu aktardıklarını ancak halen soruna bir çözüm bulunmadığını vurgulayan mahalle sakinleri, yolların asfaltmasını istedi. İlçede araçlarının alt takımlarının da zarar gördüğünü ifade eden vatandaşlar, "Bu çukurlara giren araçlarda sorunlar oluşmaya başladı. Yağmur yağdığında da toprak zeminin bir kısmı çöktü. Buradaki çalışmaların tamamlanması için illa birilerinin canının yanması mı gerekiyor?" dedi.