CHP’li eski vekilin oğluna silahlı saldırı

CHP İzmir eski milletvekili Bülent Baratalı’nın kendisi gibi avukat olan oğlu Yiğit Baratalı’nın otomobili, önceki gece silahla tarandı. Saldırının ardından suç örgütü lideri Kurtuluş, “Arkası gelecek” paylaşımında bulundu.

CHP İzmir eski milletvekili Bülent Baratalı'nın kendisi gibi avukat olan oğlu Yiğit Baratalı'nın otomobili, önceki gece Urla Çeşmealtı'ndaki evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce susturuculu silahlarla tarandı. İnterpolün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, saldırıdan hemen sonra twitter hesabından "Arkası gelecek" paylaşımında bulundu. Kurtuluş, paylaşımında CHP'nin Konak eski ilçe Başkanı Aytekin Tunus'un Bülent Baratalı ile ilgili iddialarına da yer verdi. Kurtuluş paylaşımında, "Tutuklanan Urla Belediye Başkanına referans olan Bülent Baratalı'nın oğlu Av. Yiğit Baratalı'nın aracı biraz önce susturuculu silahlarla taranmış ve saldırının arkası gelecekmiş" dedi. Kurtuluş'un ismi FETÖ borsası davalarında da gündeme gelmişti. Bülent Baratalı ise "Bu işlerde kimin üzerinde başının kalacağı, kimin omuzundan başının gideceği belli olmaz" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bülent Baratalı'nın üzerine kayıtlı 35 UBB 41 plakalı araca 3 mermi isabet ederken, aracı Baratalı'nın avukat iki oğlundan Yiğit Baratalı'nın kullandığı belirlendi. Avukat Yiğit Baratalı, Urla Emniyetine giderek şikayetçi olurken, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. CHP'li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in aracı da kurşunlanmıştı.





İKİ ÇAPULCUYA CEVABIMIZ OLUR

Oğlu Yiğit Baratalı'nın aracına yönelik silahlı saldırı ile ilgili Yeni Asır'a konuşan baba Bülent Baratalı, saldırganların kim ya da kimler olduğunu bilmediklerini belirterek, "İki tane çapulcuya verilecek cevaplarımız olur. Bizim silahlı kişilerle it uğursuzla işimiz olmaz. Biz 700 senedir bu memleketteyiz" diye konuştu.