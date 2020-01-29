İç güvenlik projesinde pilot bölge Buca

Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Buca ilçesi pilot bölge olarak belirlendi.

Bu konuda İzmir Hilton Oteli'nde bir çalıştay düzenlendi. Buca Kaymakamlığı öncülüğünde 2 gün süren çalıştaya İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Buca Kaymakamı Faik Arıcan, İzmir Emniyeti ve Jandarma Komutanlığı temsilcileri, OTOKENT Başkanı Feyzi Demir, Buca Baptist Kilisesi Pastörü Ertan Çevik ile çeşitli sektör ve STK temsilcileri katıldı.

'GÖÇ DEZAVANTAJI VAR'

Çalıştayda konuşan Buca Kaymakamı Faik Arıcan, "Buca İzmir'in en büyük ilçesi. İzmir'deki öğrencilerin 70 bini bu ilçede bulunuyor. Ayrıca askeri ve stratejik açıdan önemli tesisler burada. NATO üssü, cezaevleri ve Otokent gibi ticari tesislerimiz var. Ama bunun yanında dezavantajlarımız arasında İzmir'e göç dalgasında ilk gelinen yerlerden birisi oldu. Bunun getirdiği bir sosyolojik sorunlar ve uyum, trafik, imar gibi sorunlar var. Burada bulunan heyetle birlikte güzel sonuçlar alacağımızı tahmin ediyorum" dedi. İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük de, "Bu projenin ana fikri sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin meslek odalarının yönetiminde güvenlik politikalarına vereceği katkı ve birlikte bir yönetim anlayışıyla yapılacak çalışmadır. Bu projenin Buca ilçemizde pilot olarak yapılması ve ortaya çıkacak güzel sonuçlar bütün Türkiye'ye model olacaktır" diye konuştu.

ŞENOL KANTÜRK