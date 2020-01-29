İzmir ve Aksaray'ı rahatlatan koronavirüs açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, yeni tip korona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan hastanın yapılan tahlillerinde virüs tespit edilmediğini bildirdi.

Öztop, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odada gözlem altına alınan hastanın referans laboratuvarında yapılan tahlil sonuçları rahatlattı. İzmir'de 10 gün önce Çin'e iş seyahatinde bulunan bir kişi ateş ve gribal enfeksiyon şikayetiyle rahatsızlanmasının ardından dün özel bir hastaneye başvurmuş, hasta ve eşi yeni tip korona virüsü (2019-nVoC) şüphesiyle SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

"AMBULANSLA GETİRTİRİZ"

Öte yandan, Aksaray'da korona virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırılan 9'u Çinli 12 kişide de mevsimsel grip tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şüphelilere grip tedavisi uygulanacak" dedi. Koca, bir soru üzerine "Çin'deki vatandaşlarımızı ambulans uçakla getirmekten yanayız. Çin'deki vatandaşlarımızdan hastalıklı durumu yok" ifadelerini kullandı.