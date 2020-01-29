  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir ve Aksaray'ı rahatlatan koronavirüs açıklaması

ve 'ı rahatlatan koronavirüs açıklaması

İzmir ve Aksaray'ı rahatlatan koronavirüs açıklaması
Giriş Tarihi: 29.1.2020

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, yeni tip korona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan hastanın yapılan tahlillerinde virüs tespit edilmediğini bildirdi.

Öztop, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odada gözlem altına alınan hastanın referans laboratuvarında yapılan tahlil sonuçları rahatlattı. İzmir'de 10 gün önce Çin'e iş seyahatinde bulunan bir kişi ateş ve gribal enfeksiyon şikayetiyle rahatsızlanmasının ardından dün özel bir hastaneye başvurmuş, hasta ve eşi yeni tip korona virüsü (2019-nVoC) şüphesiyle SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

"AMBULANSLA GETİRTİRİZ"
Öte yandan, Aksaray'da korona virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırılan 9'u Çinli 12 kişide de mevsimsel grip tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şüphelilere grip tedavisi uygulanacak" dedi. Koca, bir soru üzerine "Çin'deki vatandaşlarımızı ambulans uçakla getirmekten yanayız. Çin'deki vatandaşlarımızdan hastalıklı durumu yok" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir ve Aksaray'ı rahatlatan koronavirüs açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN