İzmir'de 1 haftada aranan 584 kişi yakalandı

İzmir'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 584 kişi yakalandı. Kumar oynatılan 1 iş yeri ve kumar oynayan 24 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 16 bin 373 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 584 kişi yakalandı. 330 araç ile 188 motosikletin de kontrol edildiği uygulamada, 11 ruhsatsız tabanca, 214 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 10 fişek ile 83 gram esrar, 27 gram kokain ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kumar oynatılan 1 iş yeri ve kumar oynayan 24 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.