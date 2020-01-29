Kadın komandolar zorlu görevlere hazır

Foça Jandarma Komando Okulu’nda gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatları ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.

Tarihte ilk kez Jandarma Komando Astsubay olarak görev alacak kadınlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça'da uykusuzluk ve yorgunluğa dayanıklı, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde de yetiştiriliyor. Uzak Doğu serbest savunma sanatı olan 'Ninbudo Aikijutsu' eğitimi de alan kadın astsubaylar, keskin nişancılık eğitimlerini de yerli üretim Bora-12 keskin nişancı tüfeği ile alıyor.



UŞAK'TAN TRABZON'A YÜRÜMÜŞ OLUYORLAR

Dayanıklılık eğitimleri de alan kadın Jandarma Komando Astsubay kursiyerler, eğitimin sonunda tam teçhizatla İzmir'den Uşak'a kadar koşmuş, Uşak'tan Trabzon'a kadar ise yürümüş oluyorlar.