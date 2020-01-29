Morgül’ü eşinin müdahalesi kurtardı

İzmir'de iş insanı Uğur Morgül'ün ekonomik sebeplerden dolayı otomobilinin içinde kendisini vurmasının ardından, ağır yaralanan adamı eşi Bihter Morgül’ün yarasına tampon yaparak hastaneye yetiştirdiği öğrenildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otel zinciri ve özel bir kolejin sahibi olan işadamı Uğur Morgül'ün ekonomik sebeplerden dolayı otomobilinin içinde kendisini vurmasından sonra talihsiz adamı aynı araçta bulunan eşi Bihter Morgül'ün hayatta tuttuğu ortaya çıktı. İki çocuk annesi Bihter Morgül'ün intihar girişiminde bulunan eşinin omzundaki yaraya tampon yaparak aşırı kan kaybetmeden hastaneye yetişmesini sağladığı öğrenildi. Maddi sıkıntılardan dolayı intihar girişiminde bulunan Morgül'ün tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

EŞİNDEN MÜDAHALE

Olay önceki gün Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. İzmir Mavişehir ve Aydın Didim'de otel ve Menemen'de de özel bir kolejin sahibi olan Uğur Morgül, eşi Bihter Morgül ile birlikte 35 ST 707 plakalı otomobille giderken tartışmaya başladı. Aynı araçta bulunan sürücü Serdar K.

ile yeğeni Recep A. tartışma sonrası otomobili deniz kenarında park edip, Morgül çiftinin isteği üzerine araçtan indi. Ekonomik sebeplerden dolayı Uğur ve Bihter Morgül çifti araçta tartışmaya devam ederken, iddiaya göre bunalıma giren işadamı belinden çıkardığı silahı kendi kalbine doğru

çevirip tetiğe bastı. Bu sırada eşinin silaha müdahale etmesi nedeniyle Uğur Morgül omzundan silahla vuruldu.

TABURCU EDİLDİ

Aracın dışında bekleyen sürücü Serdar K. ile yeğeni Recep A. talihsiz kadının çığlıkları üzerine otomobile koştu. Kalbine ateş edip inti

har etmek isterken omzundan vurulan Morgül aynı araçla Çiğli'deki Özel Kent Hastanesi'ne kaldırılırken, Bihter Morgül'ün de eşinin aşırı kan kaybetmesini engellemek için yarasına yol boyunca tampon yaptığı kaydedildi. Hayati tehlikeyi atlatan işadamı Uğur Morgül'ün tedavisinin

ardından hastaneden taburcu olduğu ifade edilirken, ifadesi alınan çiftin ekonomik sıkıntılardan dolayı tartıştıklarını belirttikleri öğrenildi.



ÇALIŞANLARINDAN DAVA

Morgül ailesinin şirketlerinde çalışıp maaşlarını ve özlük haklarını alamayan 400 personelin aileye dava açtığı öğrenildi.

METİN BURMALI