İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 30 Ocak 2019 hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki İzmir'de ve Ege'de hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Hava kaç derece olacak? İşte 30 Ocak hava durumu uyarıları...
30 Ocak hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı kesimlerde ise yoğun kar bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 30 Ocak Perşembe hava durumu raporu...
Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı.
KUVVETLİ KAR VE SAĞANAK UYARISI
Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de görülecek olan yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 8
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 10
İzmir: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 14
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Yağışlar; gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacak
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 30 Ocak 2019 hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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