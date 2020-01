Korkutan deprem tablosu

Son günlerde art arda yaşanan depremler panik yaratırken, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi kent için şok bir deprem raporu açıkladı.Raporda, 7 ve üzerindeki bir depremde, kentteki 75 bin binanın yıkılacağı veya ağır hasar alacağı öngörülüyor.

İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Atabay, "İzmir ilini ele aldığımızda; İzmir'de yaklaşık 630 bin bina mevcut. Olası bir İzmir depreminde 75 bin binanın kullanılamaz hale geleceği, can kaybının en iyimser tahminle 30 bin civarında olacağı, alt yapının ve haberleşme ağlarının kullanılamaz hale geleceği öngörülüyor" dedi."Bu bir senaryo olduğu için şu anda etkileyici görülmeyebilir. Ancak bunun er ya da geç yaşanacağı bir gerçek. Deprem ülkemizin bir gerçeği" diyen Atabay, "Böylesi bir depremi İzmir'inde yaşaması kaçınılmaz. Fay hatları İzmir ve çevre illerini de aynı şekilde tehdit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"YETKİLİLERE SESLENİYORUZ"

Hazırladıkları raporla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Atabay, "Geçtiğimiz yıllarda şubemiz, Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle Seferihisar ve Balçova'daki binalarla ilgili bir envanter çalışması yapıldı. Yapılan gözlem ve incelemelerde bu iki ilçedeki binaların yüzde 6'sının 7 büyüklüğünde bir depremde yıkılabileceği ve en az bu kadarının da ağır hasarlı olabileceği saptandı. Bu rakamları İzmir genelindeki 630 bin yapıya uyarladığımızda böyle bir vahim tablo çıkacağını öngörüyoruz. İstatistiksel verilere dayanarak Elazığ ve gölcükte yaşanan istatistiksel verilere dayanarak böyle bir ölüm oranı da çıkabileceğini öngördük. Biz buradan yetkililere seslenmek istedik" dedi.

'ER YA DA GEÇ YAŞANACAK'

1999'daki Marmara depremlerinin ardından insanların daha da bilinçlendiğini ve inşaatlarla ilgili denetimlerinde artırıldığını ifade eden Atabay, "Yapılarımız biraz daha iyi hale geldi. Şu an esas sıkıntı kaçak yapıların olduğu yerler, gecekonduların olduğu bölgelerdeki yapılar. Bunlar Gümüşpala, Bayraklı'nın üst kısımları, Ballıkuyu ve Yeşildere gibi çok sayıda bölgede bulunuyor. Bir de Bostanlı, Alaybey, Alsancak ve Güzelyalı gibi bölgelerde ruhsatlı yapılmasına rağmen yaşı 50 yılı geçen ve ekonomik ömrünü tamamlamış binalar var" diye konuştu.

HANGI YAPILAR GÜVENLI?

İMO İzmir Şubesi'nin açıklamasında hangi yapıların güvenli olduğuna da yer verildi. Buna göre yapıldığı dönemin deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan, konusunda uzman inşaat mühendisleri tarafından projelendirilen, yapım işi, projesine uygun olarak şantiye mühendisinin gözetiminde yapı denetimli olarak yapılan, projesinde tasarlandığı gibi, uygun yapı malzemeleri kullanılan, projesinde tasarlandığı kullanım amacına uygun olarak kullanılan (konut, işyeri, okul v.s), proje dışında imalatların yapılmasına izin verilmediği yapıların depreme karşı güvenli olarak ayakta kalacağı ifade edildi.



"BELEDIYELER ENVANTER ÇIKARMADI"

İzmir'de belediyelerin mevcut yapı envanterini bir an önce hazırlaması gerektiğini ifade eden Nurgül Atabay, şöyle konuştu: "Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı 2012 yılında açıklandı. O plana göre, aslında 2017'e kadar ülkemizde bütün envanter çalışmalarının yapılmış olması gerekiyordu. Bu konuda da görev belediyelere verilmişti.



99 ÖNCESİNİ BİLMİYORUZ

Ancak, şu anda herhangi bir şey yapılmış değli. İzmir'de bu çalışma 2012'de sadece Balçova ve Seferihisar'da yapıldı ve o haliyle kaldı. Bunun devam edeceği konuşulmuştu ama nedense devam edilemedi. İzmir'de riskli yapılara nasıl ve ne şekilde müdahale edileceğine ancak bu envanter çalışması yapıldıktan sonra karar verilebilir. Bu yapılmadığı için şu an söylediğimiz şeyler hep afaki... Çünkü İzmir'de binalırımızın ne durumda olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Konuştuğumuz sadece kaçak yapılarla ilgili, mühendislik hizmeti almayan yapılarla ilgili. Onları biliyoruz. Onun dışında 99 öncesi yapılan yapıların durumlarını net olarak bilemiyoruz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ