Wedding 2020’nin olumlu yansımalarını bekliyoruz

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) Başkanı Muharrem Karakuş, geçen hafta düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’ndan sektörü canlandıracak olumlu dönüşler beklediklerini kaydetti.

Fuarda İzmir Terziler Odası'nın da standının bulunduğunu hatırlatan Karakuş, "Fuarda ayrıca pek çok oda üyemiz de standlarında ürünlerini sergiledi, ticari bağlantılarda bulundu. Fuarda Filistin, Libya, Ürdün ve Suudi Arabistan temsilcileri ağırlıklarını hissettirdi. Arap dünyasının ilgisinin kısa sürede yansımaları görülecektir. Fuarın Mimar Kemalettin Çarşısı başta olmak üzere tüm sektöre canlılık kazandıracağına inanıyoruz" dedi.



İTKO SEKTÖRDE MARKA

Karakuş, "Bu tür uluslararası organizasyonlar çıtayı yukarıya çekebilmemiz, üyelerimizin refah seviyelerini ve pazar paylarını artırabilmeleri için birer fırsattır. Ayrıca kente ekonomik ve kültürel açıdan katkı da vermektedirler. Fuarda oda olarak yerimizi aldık, üyelerimizi ve camiamızı hakkıyla temsil ettik. İTKO sektörü geliştirecek ve büyütecek her çalışmanın içinde yer almaya devam edecektir" diye konuştu. Terziler Odalarının üyelerinin sektörün kılcal damarlarını oluşturduklarını vurgulayan Başkan Karakuş, "İzmir, hazır giyimde Türkiye'nin lokomotifidir. Tüm vücuda yayılan ve vücudu besleyen kılcal damarlar gibi İTKO üyeleri de hazır giyim sektörünün vazgeçilmez parçalarıdır. İTKO, eğitim tesisleriyle, tasarımlarıyla, ürünlerinin ve tasarımlarının sergilendiği defileleriyle sektörde bir marka haline gelmiştir. Sektöre renk getiren çalışmalarımızı geliştirerek artıracağız" görüşünü dile getirdi.



ZEKERİYA MUTLU'YA TEŞEKKÜR

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'ya da teşekkür eden Karakuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnaf teşkilatının büyüğü Zekeriya Mutlu Başkanımız, fuar çalışmalarımızda da en büyük dayanağımız oldu. Bunun dışında fuar süresi boyunca Türk Esnaf Teşkilatından da önemli misafirlerimiz vardı. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Eskişehir Tuhafiye Odası Başkanı Ali Sefa Şen, Kayseri Terziler Odası Başkanı Kenan Arslan, İskenderun Terziler Odası Başkanı Mehmet Ordulu, Kahramanmaraş Terziler Odası Başkanı Muhsin Akkurt, İnegöl Terziler Odası Başkanı Selim Malçok, Antalya Konfeksiyoncular Odası Başkanı Yusuf Kurul, Düzce Dokuma Giyimciler Odası Başkanı Ümit Yaman, Konya Yorgancılar Odası Başkanı Ramazan Tezel, Osmaniye Terziler Odası Başkanı Derya Öztürk, Tekirdağ Terziler Odası Başkanı Ümit Güler ile İstanbul Konfeksiyoncular Odası Başkanı Sinan Kaya'yı ağırlamaktan onur duyduk. İzmir'de yapılan bir fuarda sektörel bazda ülkenin dört bir yanından ilgi görmemiz, yaptığımız işte başarılı olduğumuzu göstermektedir.