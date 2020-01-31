Apartman ve kaldırım işgalcisi işyerine tepki

İzmir Narlıdere'deki bir apartmanın zemin katında meyve sebze satan işyerinin, hem yaya kaldırımını hem de aynı binada oturan apartman sakinlerinin ortak kullanım alanını işgal ettiği iddia edildi.

Narlıdere Belediyesi'ne işyerinin yaptığı işgallerle ilgili defalarca şikayette bulunduklarını belirten vatandaşlar, "Narlıdere Belediyesi işgallerin önüne geçip, vatandaşın sorununa çözüm bulmayacaksa neden var? İnsanlardan sadece vergi toplamak için mi?" diye tepki gösterdi.

20 KEZ ŞİKAYET ETTİK

Çamtepe Mahallesi Papatya Sokak'taki Necip Bey Apartmanı sakinleri, oturdukları binanın zemin katındaki 'Kaşıkçı Kardeşler Sebze Meyve Halk Pazarı' isimli işyerinden şikayetçi. İşletmenin meyve sebze tezgahları ile yaya kaldırımını kapladığı yetmiyormuş gibi, apartmanın ortak kullanım alanının tamamını kullandığını belirten sakinler, belediyeye 20'ye yakın şikayette bulunduklarını vurgulayarak, "Biz bu işyerinin zemin katımızda bulunmasından değil işgalci oluşundan rahatsızız. Belediyenin bunlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermemesi lazım" dedi.

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