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Başıboş atlar sokakta cirit atıyor

Başıboş atlar sokakta cirit atıyor
Giriş Tarihi: 31.1.2020

’da 6 ay önce ‘’ operasyonu yapıldı ancak halen sokaklarda benzer şekilde atların dolaşması vatandaşları tedirgin ediyor.

Atların sokak aralarında dolaşmasına şaşırdıklarını ve tedirgin olduklarını belirten mahalleliler, yetkililerin önlem almasını istedi. Karşıyaka Belediyesi, geçen yıl vatandaşların tepkisi üzerine 'başıboş at' operasyonu yaparak sahipsiz 5 atı toplayıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti.

TOPLANMASI LAZIM
Aradan 6 ay geçti ancak başıboş gezen başka atların da halen Karşıyaka sokaklarında cirit attığı ortaya çıktı. Sahipleri tarafından sokağa terkedilen atların apartman aralarındaki yeşil alanlarda karınlarını doyurdukları, bahçelere girdiklerini söyleyen vatandaşlar, "Atlar başıboş gezdikleri için düzgün beslenemiyorlar. Ya sokak aralarındaki yeşil alanlarda otluyorlar ya da çöplerden buldukları gıdaları yiyiyorlar. Bunların bir an önce toplanmasını istiyoruz" dedi

WHATSAPP İHBAR HATTI

0506 225 03 44

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