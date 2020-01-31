Başıboş atlar sokakta cirit atıyor

İzmir Karşıyaka’da 6 ay önce ‘başıboş at’ operasyonu yapıldı ancak halen sokaklarda benzer şekilde atların dolaşması vatandaşları tedirgin ediyor.

Atların sokak aralarında dolaşmasına şaşırdıklarını ve tedirgin olduklarını belirten mahalleliler, yetkililerin önlem almasını istedi. Karşıyaka Belediyesi, geçen yıl vatandaşların tepkisi üzerine 'başıboş at' operasyonu yaparak sahipsiz 5 atı toplayıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti.

TOPLANMASI LAZIM

Aradan 6 ay geçti ancak başıboş gezen başka atların da halen Karşıyaka sokaklarında cirit attığı ortaya çıktı. Sahipleri tarafından sokağa terkedilen atların apartman aralarındaki yeşil alanlarda karınlarını doyurdukları, bahçelere girdiklerini söyleyen vatandaşlar, "Atlar başıboş gezdikleri için düzgün beslenemiyorlar. Ya sokak aralarındaki yeşil alanlarda otluyorlar ya da çöplerden buldukları gıdaları yiyiyorlar. Bunların bir an önce toplanmasını istiyoruz" dedi

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