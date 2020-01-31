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Beton direkten taşlar yağıyor

Beton direkten taşlar yağıyor
Giriş Tarihi: 31.1.2020

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan vatandaşlar, beton elektrik direğinin yenisi ile değişmesi gerektiğini söyledi. Direğin beton kısımlarının çatlayıp, dökülmeye başladığını vurgulayan mahalle sakinleri, elektrik direğinin çevreye tehlike saçtığını ifade etti.

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Mansuroğlu mahallesi, Sakarya Caddesi'nde numara 51/1'deki Işıl Apartmanı'nın yanında bulunan beton direk çürüyüp, dökülmeye başladı. Sokaktaki beton direğin yenisi ile değişmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, dökülen beton parçaların sokaktan geçenler için tehlike yarattığını belirttiler. Yetkililere konu ile ilgili bilgi verdiklerini belirten mahalle sakinleri, "Elektrik direğinin fotoğrafını çekip gönderdik. Yetkililer inceleme yaptıktan sonra sorunu çözeceklerini söyledi ancak günlerdir gelip giden olmadı" dedi.

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