Çevreyolunda orman kıyımı iddiası çürüdü

AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'e yapılması planlanan ikinci çevre yolu için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dile getirdiği eleştirilere yanıt verdi. Kaya, "Henüz etüdü devam eden bir projenin orman kıyımına neden olacağını söylemek en basit tabirle izansızlıktır" dedi.

İZMİR İLE ALAY ETMEYİN

Sosyal medya hesabından Soyer'in bu kanıya nasıl vardığını soran Kaya, "İzmirlilerin aklıyla alay etmeyin. İzmir'de kaplumbağa hızıyla ilerleyen trafiğin sorumlusu çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP zihniyetidir" ifadesini kullandı. Menderes'te yapılması planlanan katı atık tesisi ile ilgili de eleştirilerde bulunan Kaya, "Çöp tesisi yapacağınız alana bir kez gittiniz mi, o doğa harikası bölgede yaşayan Menderesli hemşehrilerimizin ne düşündüğünü sordunuz mu? Bu zihniyetin bu söylemlerde bulunması tam bir komedi.' dedi.