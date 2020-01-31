CHP’li Başkan’dan Ülkücü Gençlik Parkı

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi Menemen'de bir parkta yaşayacak.

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tarafından Menemen Türkelli Mahallesi'nde yaptırılan parkın adına Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismi verildi. Parkın 1 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek törenle açılacağı öğrenildi. Törende Fırat Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu ile Başkan Aksoy'un konuşma yapacağı ardından da Çakıroğlu için lokma döküleceği kaydedildi.