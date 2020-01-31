İzmir'de ulaşım kartı çilesi

İzmir’de indirimli ulaşım kartlarını almak için sadece Konak’ta bulunan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün binasına giden yüzlerce vatandaş soğuk havada sıraya girdi. Kart rezilliğine tepki gösteren İzmirliler, “Tek yerden hizmet yetersiz” dedi

İzmir'de kişiye özel indirimli ulaşım kartlarının (öğrenci, öğretmen, 60-65 yaş) Konak'taki tek merkezden dağıtılması nedeniyle yüzlerce kişilik sıranın oluşması vatandaşı isyan ettirdi. Kartlarını almak için saatlerce sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar, "Yeni merkezler açılarak bu çileyi bitirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

İSYAN ETTİRDİLER

İzmir'de kişiye özel indirimli ulaşım kartlarına başvurduktan sonra vatandaşların sadece Konak'ta bulunan ESHOT Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü'nden kartlarını alabilmesi İzmirlileri mağdur etti. Ulaşım araçlarına ücretli bindikleri kartlarını alabilmek için müdürlüğe gelen vatandaşlar, yüzlerce kişilik sıra ile karşılaştı. Soğuk havada kartlarını teslim alabilmek için çabalayan vatandaşlar, müdürlüğün içerisinde yeterli alan bulunmadığı için dışarıda kuyruğa girmek zorunda kaldı. ÇÖZÜM BULUNMALI

Özellikle kartların yenilenme dönemlerinde yoğunluğun üç katına çıktığını ve yıllardır bu probleme çözüm bulunmadığını söyleyen vatandaşlar, " Biz ne zaman gelsek bu bölgede sıra var. İnsanlar soğukta saatlerce metrelerce kuyrukta sıra beklemek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı. Belediyenin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, " Yeni merkezlerin açılması gerekiyor. Burası artık tek başına İzmir'e yeterli gelmiyor" diye konuştu .



İKİ YENİ MERKEZ YOLDA

Sorunun farkında olduğunu söyleyen ESHOT yetkilileri ise, "Bu problemi çözmek için çalışıyoruz. Yakın zamanda İzmir kent merkezinde biri kuzey diğeri güneyde olmak üzere iki yeni ulaşım kartı merkezi açacağız" dedi.

MERT ALPDÜNDAR