  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'den deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım

'den bölgesi ve 'ya yardım

İzmir'den deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım

31.01.2020, 16:00

Bergama Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, bölgesi ve 'ya gönderildi.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık, resmi kurumlar ve duyarlı vatandaşların destek verdiği kampanyada temin edilen battaniye, giyim eşyası, elektrikli ısıtıcılar ve gıda malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, paylaşma kültürü ve dayanışma ile aşılmayacak engel olmadığını aktararak, şunları belirtti:

"Bu zor günleri kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. 7'den 70'e ne kadar yürekli, yardımlaşmayı seven bir millet olduğumuzu ortaokul öğrencisi kardeşimizin mektubuyla bir kez daha anlamış olduk. Allah milletimize bir daha felaket yaşatmasın."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'den deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN