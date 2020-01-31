Temizlik isçilerini duygulandıran jest

Tire'de Türkiye Gençlik Vakfı'nın gece yarısı jesti temizlik işçilerini duygulandırdı.

TÜGVA Başkanı Mesut Şaşmaz, kent meydanında kurduğu seyyar çay ocağında belediyenin 24 saat esasına göre hizmet yapan temizlik personeline ücretsiz çay dağıttı. Gece yarısı gerçekleştirilen organizasyona Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Belediye Başkan Atakan Duran da katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan temizlik işçileri dondurucu soğukta bir yandan TÜGVA'nın ikram ettiği çayları içti, bir yandan da kaymakam Çobanoğlu ve belediye başkanı Duran ile sohbet etti. Şaşmaz, "Yağmur ve soğuk havaya aldırmadan görev yapan işçilerimize küçük bir jestle teşekkür etmek istedik" dedi.

NADİR UYSAL