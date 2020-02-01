Hamza Dağ’dan ikinci çevre yolu çıkışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’e ikinci bir çevre yolu yapılmasının orman kıyımına neden olacağına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Hamza Dağ, "Büyükşehir Belediyesi, ikinci çevre yolunun yapılmasına karşı ise, alternatifini sunarak trafik sorununu çözsün ya da elini taşın altına koymaya hazır olan iktidara engel olmasın. İzmir'in en önemli sorununun trafik olduğunu herkes biliyor" dedi.



TASARRUF SAĞLAYACAK

Mevcut çevre yolu ve ana arterlerin kapasitelerinin üstünde kullanıldığını belirten Dağ, "İkinci çevre yolu projesi, maliyetinin artması pahasına doğayı maksimum düzeyde koruyacak şekilde hayata geçirilecek. Ancak her ne kadar hassasiyet gösterilse de çevreyi ve doğal dengeyi minimum düzeyde etkileme potansiyeline sahip. Yapılacak ikinci bir çevre yolu vatandaşlarımıza birçok açıdan faydalı olacaktır. Bu projenin hayata geçmesinin ardından insanların trafikte kalma süreleri azalacak, zamandan ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacaktır. Karbon emisyonunun azalması, İzmir'in daha temiz bir havaya kavuşmasına imkan tanıyacak" dedi.