Mutlu: İyilik yap kültürüne sahip çık

Çocuklarla ilgili çalışmaları olan İyilik Yap Projesi üyeleri, İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Çocuklara yönelik iyilik ve nezaket akımı yaratmayı hedefleyen İyilik Yap Projesi üyeleri, İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret etti. Ziyarette, 32 öğretmen üzerinde çalıştıkları iki ayrı proje hakkında Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu'ya bilgi verdi.



AHİLİK İLKELERİ

İnsani insan yapan değerlere verdikleri önemden dolayı proje üyelerini kutlayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, esnaf teşkilatlarının da Ahilik ilkeleri çerçevesinde aynı değerleri içinde yaşattığına dikkat çekti.



KÖKLÜ BİR GELENEK

Proje üyelerine Ahilik öğretileri hakkında bilgi veren Mutlu, "Ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören köklü bir gelenektir. Ahilik felsefesi, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda dürüstlüğü, iyi ahlakı, bilimi ve eğitimi esas alır. Ahilik ticarette dürüstlüğe, tüketiciye saygı göstermeye, dayanışmayı ve yardımlaşmayı ön plana çıkarmaya, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya önem verir. Özetle Ahilik, içinde bulunduğumuz çağın şartlarında unuttuğumuz, ama sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan bir esnaf geleneğimizdir" dedi.



'BİRLİK, GÖNÜLDEN DESTEK VERECEK

"Ahilik öğretileri, projenizin yeni nesillere aşılamak istediği değerlerle örtüşmektedir" diyen Mutlu, "Her yıl Ahilik Haftası'nda bu öğretileri özellikle yeni nesile benimsetmek hedefini güden İzmir Birliği, İyilik Yap Projesi çerçevesindeki benzer çabalara da gönülden destek verecektir. Çünkü Türk toplumunun güzel ve halis değerlerini, kültürünü doğru anlatmak, hatırlatmak hepimizin ortak görevi, bir vatandaşlık vazifesidir" dedi.