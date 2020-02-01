İzmir'in Torbalı ilçesinde, sanayi sitesinde kazı çalışmaları bittikten sonra asfaltlanmayan, toprakla örtülen çukurlar yolda çökmelere yol açtı. Toprak atılan çukurun son yağmurla çamurlaşıp çöktüğünden habersiz olan sürücüler, araçları ile söz konusu yolda mahsur kaldı.

TOPRAK ATILDI

Araçların çamura saplanmış halini gören vatandaşlar, "Yan yattı, çamura battı" benzetmesi yaptı. Manzarayı gören vatandaşlardan bazıları sürücüleri uyarmak için çukurun bazı yerlerine eski lastikler koydu. Çukur yüzünden mağdur olan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Sanayi sitesi sakinleri, "Zeminin oturması için biraz zaman geçmesi gerekir ancak çalışmayı yapanların yağmur yağdığında ne yapılması gerektiğini öngörmesi gerekiyordu" dedi.

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