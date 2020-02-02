Asfaltlanmayan sokak çıldırttı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Atatürk Mahallesi sakinleri, oturdukları sokaktaki yollara bundan yaklaşık 2 ay önce orta gerilim elektrik kablosu döşendiğini, ancak çalışmalar bittikten sonra yolların asfaltlanmaması nedeni ile mağdur olduklarını söylediler. Vatandaşlar, "Araçlarımızla sokaklardan her gelip geçtiğimizde araçlarımızın alt takımları zarar görüyor" dedi.

Atatürk Mahallesi 909, 915/2 ve 919 sokaklar, 2 ay önce alt yapı çalışması için kazıldı. Zemine ortak gerilim elektrik kablosu döşendi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise kazılan çukurların bir kısmı toprak atılarak, bir kısmı da beton atılarak kapatıldı. Söz konusu mahallede oturan vatandaşlar ise her gün gelip geçtikleri sokakta kazılan yolların asfaltlanmaması nedeni ile sorun yaşamaya başladı. Mahalle sakinleri hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Bornova Belediyesi'ne başvurup mağduriyetlerini dile getirdi ancak sorunlarına çözüm bulunmadı. BURAYA YAKIŞMADI

Vatandaşlar, "İlçemizdeki şehir hastanesi için sokaklarda bundan yaklaşık 2 ay önce kazı çalışması yapılarak orta gerilim elektrik kablosu döşendi. Bazı kısımlara beton atılırken, toprakla örtülen çukur zeminde ise yağmurla birlikte çökmeler yaşandı. Yetkililere başvurduk. Bugün yarın yapılır dediler ancak şu ana kadar sorunumuzu çözecek herhangi bir adım atılmadı" diye konuştu.

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