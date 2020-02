Ege ile Erzincan arasına gönül köprüsü kurdular

Ege Bölgesi’nde birçok dernekle uzun yıllardır sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Erzincanlılar, Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonu çatısı altında toplandı.

6 dernekten oluşan Federasyonun Başkanı, birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Daire Başkanı Şaban Koçoğlu oldu. Hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlatan Başkan Koçoğlu, "Ege Bölgesinde yaşayan, sıla hasreti çeken dostlarımızı bir araya getirdik. Birlikten güç doğacağına olan inançla Ege Bölgesindeki bütün derneklerimizin ortak kararı ile Federasyon kurduk. Ege bölgesindeki hemşerilerimiz ile örfümüzün, geleneklerimizin yaşandığı ve yaşatıldığı, hüznümüzün ve sevincimizin paylaşılması adına derneklerimizin bir araya gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.



'ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI'

Birlik ve beraberlik mesajı veren Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Şaban Koçoğlu, "Bizler yüzyıllardır Erzincan'ımızda kardeşçe yaşamış, aynı toprağın hamuru ile mayalanmış, aynı güneşin gönlümüzü aydınlattığı bireyleriz. Federasyonumuz ile birlik ve beraberliğimizin tecrübesiyle kaynaşma, tek vücut olma zamanıdır. Erzincan'ımızın Fırat Nehrinden, Çağlayan Şelalesine, Terzi Babadan Mama Hatun' ununa, Ergan Dağından, Halıcılık - Bakır İşlemesine, Sevgiye, Gurbete, Sılaya tercüman olmuş Şemsi Hayal'isine, Aşık Davut Sulari'sine, tüm Türkiye'mizin medarı iftiharı olmuş büyüğümüz Binali Yıldırım'a kadar tüm ortak değerlerimize sahip çıkıyoruz. Hacı Bektaş-i Veli'nin "Bir olalım, İri olalım, Diri olalım" dediği gibi birlikten kuvvet doğacağına inanıyoruz. Bizler dün acıyı bal eylemesini bilen, birbirimize kenetlenmiş bir toplumuz. Bugün de el ele,

omuz omuza, gönül gönüle inşa ettiğimiz Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonu'nun tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.



'AMACIMIZ TOPLUMA HİZMET'

Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma hizmet etmek için kurulan federasyonu Ege Bölgesi'nde genişleteceklerini anlatan Koçoğlu, "Daha geniş kitlelere ulaşmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Ege Bölgesi'nde Erzincanlı vatandaşlarımızın kurduğu birçok dernekler var. Onlarla birlikte her ilde teşkilatlanacağız. Şu an federasyonumuzda İzmir, Aydın ve Manisa'daki derneklerimiz bulunuyor. Amacımız Erzincanlı dostlarımızla birlikte hem yöremize hem de yaşadığımız illerdeki hemşehrilerimize ve kentimize faydalı projeler üretmek. Kendi özümüzü ve kültürümüzü unutmadan Egedeki tüm vatandaşlarımıza da sosyal sorumluluk projeleri yapacağız. Çeşitli etkinliklerimizle yöresel yemeklerimizi kültürümüzü oyunlarımızı tanıtacağız. Erzincan'ın kurtuluş günü nedeniyle Şubat ayında bir kurtuluş gecesi düzenleyeceğiz. Benim ve tüm dernek başkanlarımın telefonu 24 saat açık olacak. Bize her zaman ulaşarak sorunlarını iletebilirler. Kimin acısı varsa ona koşmayı kimin sevinci varsa paylaşacağız" dedi.

BÜROKRASİDE ÖN PLANDALAR

İzmir'deErzincanlıların bürokraside önemli görevlerde topluma hizmet ettiklerini belirten Şaban Koçoğlu, "Genelde bürokrasi alanında hizmet ediyoruz. Türk Telekom Bölge Müdürü Timur Sevim, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve AK Parti İzmir Milletvekilimiz ve son Başbakanımız Binali Yıldırım hepimizin medar-ı iftiharı olmuştur. Ben de İl Sağlık Müdürlüğü'nde Personel Daire Başkanı olarak görev yapmaktayım. Ayrıca özellikle sanayide, taşımacılık ve nakliye sektöründe bölge ve ülkeye katma değer ve istihdam sağlayan birçok kuruluşumuz bulunuyor" dedi.



FEDERASYONA BAĞLI DERNEKLER

1-) Çağdaş Erzincanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Songül Çınar

2-) Tercanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sıtkı Esen

3-) Manisa Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Yavuz

4-) Erzincan Sevdalıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sıtkı Şimşek

5-) Çiğli Can Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hanifi Baki

6-) Didim Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Karakoç.

TOLGA TEKİN