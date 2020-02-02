İzmir Bornova ve Ödemiş'te su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Şubat Pazar İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (2 Şubat Pazar) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in Bornova ve Ödemiş ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 2 Şubat Pazar günü İzmir'de su kesintileri…

BORNOVA

ERGENE 02.02.2020 saat 08:45 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ

PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI 02.02.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.