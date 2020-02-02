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Tire'deki şüpheli ölümde yeni gelişme

İzmir Tire'deki şüpheli ölümde yeni gelişme

02.02.2020, 15:33

'in Tire ilçesinde dün otomobilinde sırtından silahla vurularak öldürülen Olgun Ö'nün (36) amcasının oğlu U.C.Ö'yü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayete ilişkin soruşturma kapsamında sırtından silahla vurularak öldürülen Olgun Ö'nün (36) amcasının oğlu U.C.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlının Tire İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Karateke Mahallesi'nde dün akşam kapıları açık olan 35 ZD 655 plakalı otomobili gören temizlik işçileri, araçta erkek cesedi bulmuştu. Cesedin hayvancılık yapan Olgun Ö'ye ait olduğu tespit edilmişti.

AA

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