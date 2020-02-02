İzmir'de eski sevgili dehşeti

Türkiye’de 2020 yılında da hız kesmeyen kadına şiddet olaylarına İzmir’de bir yenisi daha eklendi. Buca’da yaşayan 38 yaşındaki S.B, eski erkek arkadaşı A.B. tarafından aracında silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın yaşam mücadelesi veriyor

Son dönemde çoğalan ve 2020 yılının ilk günlerinde de artarak devam eden kadına şiddet haberlerine her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor.



SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

İzmir'in Buca ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kadın, ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Buca Yenigün Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki S.B, işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı sırada, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen A.B'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan kadın, olayı gören çevredeki vatandaşların ve yardıma koşan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



POLİS HER YERDE ARIYOR

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen eski sevgili A.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis olay yerinde uzun süre inceleme yapıp delil toplarken, kurşunların isabet ettiği başka bir otomobilin de camlarının kırıldığı belirlendi.