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'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

04.02.2020, 11:42

'de, jandarmanın düzenlediği huzur ve güven uygulamasında, aranan 31 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gün boyunca birçok ilçede çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulamada, 6 bin 172 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı. 3 bin 174 araç sorgulandı. 6 araç trafikten men edilirken, 37 araca da toplam da 23 bin 226 TL idari para cezası kesildi.
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