Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı ve aynı zamanda İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olan Salih Arıkan, görme engellilerin kentte dolaşırken birçok engelle karşılaştıklarının altını çizdi.

Salih Arıkan, "Biz görme engelliler olarak, kaldırım işgallerinden dolayı çok mağduruz" dedi.

Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı ve aynı zamanda İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olan Salih Arıkan, görme engellilerin kentte dolaşırken birçok engelle karşılaştıklarının altını çizdi. Kendileri için en büyük engellerden birinin bazı işletmeler ya da sürücüler tarafından kaldırımların bilinçsizce işgal edilmesi olduğunu söyleyen Arıkan, "Kaldırımları yayalara bırakın" çağrısında bulundu.Kentlerin engelliler için erişebilir olması gerektiğini ve İzmir'de engelliler için bu konuda alınan önlemlerin yetersiz kaldığını öne süren Arıkan, yaşlıların, bebek arabası ile sokağa çıkan ailelerin ve özellikle kaldırımda yürümeye çalışan hamile kadınların mağduriyet yaşadığını ifade etti. Arıkan, görme engelliler olarak bazı işletmelerin yaya kaldırımlarına rastgele masa sandalye atmasından ya da bilinçsiz sürücülerin kaldırımları otopark gibi kullanmalarından dolayı çok mağdur olduklarını belirtti.