Kocaoğlu ve Meclis üyelerine yardım cezası

Profesyonel futbol liglerindeki İzmir temsilcilerinden Altınordu ve Göztepe'ye, 2016'da Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan 950 bin TL'lik yardım, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu ve Belediye Meclisi'ni zor durumda bıraktı. Sayıştay, profesyonel takımlara yapılan yardımı mevzuata aykırı bularak, Kocaoğlu ve 162 eski meclis üyesine 950 bin TL'lik zimmet çıkardı. Kocaoğlu ve eski meclis üyelerine zimmet faturasında temyiz yolu açık bırakıldı.