Narlıdere’deki pis sular denize akıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Sahilevleri'nde, kanalizasyondaki pis suların denize akması tepki çekti. Bu manzarayı gören vatandaşlar, “Narlıdere’de atık su arıtma tesisi yok mu? Varsa neden çalışmıyor?” diye sordu.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Sahilevleri'nde, kanalizasyondaki pis suların denize akması tepki çekti. Denize bu şekilde pis su boşaltılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, "Narlıdere'de atıksu arıtma tesisi yok mu? Varsa neden çalışmıyor? Kanalizasyondan akan suyla denizimiz neden kirletiliyor?" dedi. Sahilevleri'nde kanalizasyondan akan pis suyun denize boşaltıldığı iddia edildi. Narenciye bahçeleri, çiçek seraları ve sahil şeridiyle İzmirlilerin uğrak yeri olan Sahilevleri'ndeki bu kötü manzaranın ilçeye yakışmadığını belirten vatandaşlar, özellikle yağmur sonrası biriken pis suların kanalizasyonlar aracılığıyla denize boşaltıldığını öne sürdü. Semt sakinleri, "Dere yatakları ya da kanalizasyon aracılığıyla pis suların denize boşaltıldığını buradan gelip geçen herkes görebilir. Belediye yetkilileri bir an önce gerekeni yapmalı" diye konuştu.