Sevgi Yolu’ndaki araç parklarına son verildi

Yeni Asır yazdı sorun çözüldü. Sevgi yolundaki araç parklarına son verildi.Parkın giriş-çıkışlarına yerleştirilen elektronik hareketli dubalar vatandaşa rahat bir nefes aldırdı.

İzmir Gaziemir'deki Sevgi Yolu'na günün her saati araçların park etmesinden dolayı yayaların rahatça yürüyüp, banklara oturamadıklarını belirten vatandaşların Yeni Asır'a başvurup sorunlarını dile getirmesinin ardından Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Belediye, uygunsuz araç parklarının önüne geçebilmek için parkın giriş ve çıkışlarına hareketli elektronik bariyerler koydu. Vatandaşlar, "Yeni Asır'a ve Gaziemir Belediyesi'ne sorunun çözümünden dolayı teşekkürler" diye konuştu. Atıfbey mahallesi 5 Sokak'ta Sevgi Yolu olarak bilinen parkın hizmete açıldıktan sonra sürücüler tarafından adeta otopark gibi kullanıldığını belirten çevre sakinleri, Yeni Asır'ı arayarak bu sorunlarını dile getirdi. Sorun, haberin Yeni Asır'da yer almasının ardından belediyenin girişimiyle çözüldü.