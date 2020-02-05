‘Başkan Arda emek hırsızlığı yapıyor’

Gaziemir'de geçtiğimiz günlerde mağdur vatandaşları toplayan CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'nın, ecrimisillerin kendi çabası ile durdurulduğunu belirtmesine AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca'dan sert tepki geldi.

Gaziemir'de geçtiğimiz günlerde mağdur vatandaşları toplayan CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'nın, ecrimisillerin kendi çabası ile durdurulduğunu belirtmesine AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca'dan sert tepki geldi. Arda'nın açıklamalarının olayın çözülmesi için büyük gayret sarf eden AK Parti cephesinde büyük şaşkınlık yarattığını belirten Atmaca, "Başkan Halil Arda, gerçekleri çarpıtıp emek hırsızlığı yapıyor, halka yalan söylüyor" dedi.



'TAKİP EDECEĞİZ'

Sarnıç'ta ecrimisil ödeyen vatandaşların sayısının Başkan Halil Arda'nın söylediği gibi 420 değil, binlerle ifade edildiğine dikkat çeken Atmaca " Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır tarafından harekete geçirildi. Gaziemir Belediyesi'nin bu dönemde eksik evrak listesini müdürlüğe yollamadığı ortaya çıktı. Milletvekilimiz ve bizim ısrarlı takibimiz sonucunda harekete geçildi. Belediye Başkanı Arda, tüm bu süreci yok sayarak emek hırsızlığı yapmış. Sayın Belediye Başkanı Sarnıç'ta kronikleşmiş bu sorunun Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteğiyle çözüleceğini bilmelidir" dedi. Atmaca, bundan sonra Sarnıç'taki tespitlerin belediye tarafından bir an önce yapılarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün beklediği evrak ve bilginin ivedilikle ulaştırılması için konuyu titizlikle takip edeceklerini sözlerine ekledi.