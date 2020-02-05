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Beylikdüzü’nde “’den gelen hostes” tedbiri

Beylikdüzü’nde “Çin’den gelen hostes” tedbiri
Giriş Tarihi: 5.2.2020
İstanbul'da önceki gece Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvuran kadın, korona virüsü şüphesi ile izole müşahade odasına alındı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin acil servisine geldi. Yapılan tahlillerin ardından, kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personelin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.
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