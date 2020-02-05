Çöp tesisi krizinde CHP halkın görüşünü istemedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes İlçesi'nde yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi projesiyle ilgili yaşanan tartışmalı süreç devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes İlçesi'nde yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi projesiyle ilgili yaşanan tartışmalı süreç devam ediyor. Menderes Belediyesi'nin son meclis toplantısında gündeme gelen proje için AK Parti, "Halk oylaması yapılsın" önerisinde bulundu. Ancak bu önerge CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından gündeme alınmadığı için oylanamadı. AK Parti Meclis Üyeleri Ayşegül Duran Türker ile Cemil Az, önergenin gündeme alınmamasını eleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artcı, "Menderesliler adına gerçekten üzülüyoruz. Partisinin adında 'halk' olan bir belediye başkanının halktan korktuğunu görüyoruz" dedi. AK Partili Türker'in "ÇED olumlu çıksa projeyi destekleyecek misiniz?" sorusuna Kayalar'ın 'evet' yanıtını verdiğini de söyleyen Artcı, "Menderes Belediyesi'nde başka güçlerin egemen olduğunu netleştirdik. Belediye başkanı rol yapıyor" diye konuştu.



AK PARTİ'DEN ÇÖP GELİRİ ÇIKIŞI: 'O YOLU KAPATIRIZ'

Menderes'teki çöp tesisi projesi tartışma yaratırken, Çiğli Belediye meclisinde de konuyla ilgili sert bir çıkış geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe, "Çiğli'ye artık daha az çöp dökülmesi gerekiyor. Sayın Tunç Soyer 'Menderes kazanacak, gelirden pay alacak' dedi. Bu çöp sorununu biz Çiğlililer yaşıyoruz. Buradan 10 milyon dolar gibi bir para gelecek. Çiğlililer olarak o yolu kapatıp çöp döktürmeyiz. Buradan pay almamız lazım" dedi. CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Avdan da "Pay almak hakkımızdır" derken, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, "Bu rakamın yarısının ilçemize aktarılması çöpten gördüğümüz zararın telafisine katkı sağlar. Gelecek hafta Harmandalı'da yapılacak büyükşehir meclis toplantımızda bunları konuşalım, belediye başkanı olarak arkanızdayım" ifadelerini kullandı.

